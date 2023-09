Il centrocampista Di Grazia nuovo ingaggio del Ragusa Calcio

Nuovo arrivo in casa Ragusa calcio. E’ quello del centrocampista Orazio Di Grazia, classe 1998, che approda nella navicella azzurra dopo avere militato, nella scorsa stagione, tra le file del Catania in Serie D. Centosettanta centimetri, un’esperienza maturata sui campi di Serie C e D, Di Grazia si dice pronto a dare una mano alla squadra del capoluogo ibleo. “Credo molto in questo progetto – sottolinea – per come mi è stato illustrato dal direttore Finocchiaro, da mister Ignoffo e da tutta la società del Ragusa. Ci sono, anche in prospettiva, tutti gli ingredienti per potere fare bene. Sono pronto, per quanto mi riguarda, a dire la mia e, soprattutto, sul piano personale voglio rimettermi in carreggiata dopo che, la scorsa stagione, non ho avuto la possibilità di totalizzare un adeguato numero di presenze. Per cui, ho numerose motivazioni di riscatto”. In carriera, Di Grazia ha giocato con il Catania e con il Siracusa in C, poi con la Santacataldese, Ladispoli e Licata in D, ancora Siracusa in C, Troina in D, prima di approdare di nuovo tra i rossazzurri del Catania, lo scorso anno sportivo, in D. Di Grazia sarà a disposizione dell’allenatore Ignoffo già a partire dall’allenamento di oggi pomeriggio in vista della prima di campionato, domenica 10 settembre, sul campo del Trapani.

