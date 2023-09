Marina di Ragusa. Regna l’incivilta ma l’amministrazione latita

Non c’è limite all’inciviltà e il fenomeno è in continua crescita. La situazione è emergenziale: i sacchetti della spazzatura giacciono a terra per giorni tra odori nauseabondi. Le aree rurali e le strade extraurbane di Marina di Ragusa (fontana Nuova, contrada Gaddimeli, eredità) trasformate in una discarica a cielo aperto.

Un rapporto con il territorio di odio, di rancore, di disinteresse e disprezzo, che ha motivazioni legate,in parte, a scelte sbagliate ma che non giustifica comportamenti scorretti.

” Una vergogna -commenta il consigliere comunale del movimento civico Territorio, Angelo La Porta -sarà colpa, sicuramente, dei soliti incivili ma, le amministrazioni , si ostinano a non trovare una soluzione concreta e, pertanto, sono costretti ogni 2/3 mesi circa a fare il solito intervento bonificatore con costi extra per la collettività. Le amministrazioni locali ( provincia e comune) finora non hanno seriamente affrontato il problema e non hanno prestato la dovuta attenzione alle segnalazioni di quanti amano questa terra e si sentono indignati di fronte a questo spettacolo di degrado ambientale”. La Porta parla anche dei mercati settimanali che si trasformano, a fine giornata, in una mega discarica con i rifiuti prodotti dagli ambulanti disseminati ovunque.

‘Eppure il regolamento delle aree mercatali impone regole chiare -Aggiunge La Porta-le aree assegnate vanno riconsegnate pulite con i rifiuti raccolti in maniera differenziata. il comune continua a non effettuare gli opportuni e necessari controlli. Inciviltà allo stato puro che il Comune non riesce ad arginare. Questa amministrazione continua a non fare rispettare le ordinanze e i regolamenti. Siamo di fronte ad una amministrazione del nulla”

