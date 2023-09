Cina, alle prese col tifone Saola, mentre si avvicina Haikui

(gr) Il tifone Saola,, si è abbattuto oggi sulla città di Zhuhai, nella provincia del Guangdong, nel sud della Cina, alle 3:30 ora locale,, secondo l’osservatorio meteorologico provinciale. Saola ha bloccato il traffico aereo, ferroviario, acquatico e la chiusura della strade nelle principali città del Guangdong, nodo dei trasporti nella regione della Cina meridionale. Secondo le autorità cinesi, si è trattato di un tifone violento con venti fino a circa 160 chilometri orari. Decine di milioni di persone nelle zone costiere densamente popolate della Cina meridionale si erano barricate nelle loro case venerdì mentre la tempesta si avvicinava. Il ciclone ha causato l’evacuazione di oltre 880mila persone in due province cinesi, centinaia di voli cancellati e diversi alberi sradicati nelle strade deserte di Hong Kong, dove l’inizio dell’anno scolastico è stato rinviato. Le principali città, tra cui Shenzhen, Huizhou, Zhuhai, Zhongshan e Shanwei, hanno chiesto che le loro scuole e asili sospendano le lezioni, che i negozi chiudano le attività e che i residenti restino nelle loro case. Secondo China Railway Guangzhou Group, tutti i treni da e per Guangdong sono stati sospesi per garantire la sicurezza dei passeggeri. I servizi di treni ad alta velocità da Guangzhou a Pechino, Nanning e Guiyang riapriranno gradualmente, ha affermato il gruppo in una nota. Quasi 4.000 treni che operano nella provincia del Guangdong sospenderanno le operazioni o effettueranno deviazioni almeno fino a domani Tuttavia, un altro tifone si sta già avvicinando alle terre cinesi. Si prevede che il nuovo tifone Haikui approderà sull’isola di Taiwan domani in tarda serata prima di spostarsi a ovest, nella provincia del Fujian.

Salva