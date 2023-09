Corea del Nord. Pericolose scaramucce sul cieli del Mar Giallo

L’esercito sudcoreano ha riferito venerdì che il suo omologo nordcoreano ha lanciato una serie di missili da crociera nel Mar Giallo, senza fornire ulteriori dettagli sul test effettuati da Pyongyang. Accade due giorni dopo che Seoul e Washington hanno concluso un altro periodo di esercitazioni congiunte Ulchi Freedom Shield (UFS). La Corea del Nord ha annunciato giovedì una serie di esercitazioni sotto il comando diretto del suo bellicoso leader politico Kim Jong-un. L’operazione prevedeva la simulazione della presa del territorio sudcoreano, dal momento che il governo nordcoreano ha più volte denunciato che queste manovre non sono altro che un banco di prova per addestrare i militari per una possibile aggressione armata contro la Repubblica Democratica Popolare di Corea. Il giorno precedente, Pyongyang aveva lanciato due missili balistici a corto raggio (SRBM) nel Mar del Giappone, poche ore dopo che Washington aveva mobilitato un bombardiere strategico B-1 per prendere parte all’UFS, cogliendo l’occasione per avvertire del pericolo di un’escalation che potrebbe innescare una guerra termonucleare. Da parte sua, il Comando militare congiunto della Corea del Sud (JCS) ha affermato in una dichiarazione che “manterremo il nostro monitoraggio e la sorveglianza, rimanendo pienamente preparati a eventuali attacchi in collaborazione con gli Stati Uniti”. Dopo il fallimento degli accordi di denuclearizzazione tra Washington e la parte nordcoreana nel 2019, la penisola ha vissuto giorni di grande tensione essendo teatro di una recrudescenza militare da entrambe le parti che hanno incluso lanci missilistici e importanti esercitazioni strategiche finanziate dal Pentagono .

