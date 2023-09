Don Gino Tirrito non è più il parroco di S.Antonio a Modica Alta. Il prete con la “Guzzi”(era conosciuto per la sua passione per il motociclismo e perché andava in giro con la sua splendente Moto Guzzi bianca) va in pensione per raggiunti limiti di età.

Don Gino, parroco da ben 61 anni, oltre 30 dei quali vissuti a Modica, è stato quasi un idolo per la gente, un prete giovanile. Sarà sostituito da un altro Salesiano, Don Nino Aprile.

foto Antonino Giurdanella

