“A Modica un kg di datterino e due panini, 72 euro”. Riceviamo

Stimata redazione di RTM,

siamo una coppia di turisti provenienti dal Nord Italia che ha scelto la Sicilia per trascorrere le tanto sospirate ferie estive. Consigliati da amici, era la prima volta che visitavamo queste zone e siamo rimasti rapiti dal paesaggio, dai monumenti, dalla cucina e dalla simpatia di voi siciliani. Però quello che ci è successo qualche giorno fa a Modica ci ha lasciato senza parole. Abbiamo discusso insieme sull’opportunità o meno di scrivere questa lettera aperta ma alla fine abbiamo deciso di farlo perché ci siamo rimasti malissimo e vogliamo che tutti sappiano.

Qualche giorno fa abbiamo trascorso la mattina a Modica, visitando le due splendide chiese, ammirando il panorama dal belvedere, assaggiando una granita buonissima. Per pranzo abbiamo deciso non andare al ristorante ma di fermarci in una bottega del centro storico a prendere due panini imbottiti. E così abbiamo fatto. Mentre aspettavamo che il titolare ci preparasse due panini con salame e provolone riscaldati, abbiamo visto che c’erano dei pomodorini molto belli alla vista. Ne prendiamo un chilo per assaggiarli la sera. Al momento di pagare siamo rimasti senza parole: 2 panini piastrati e 1 kg di pomodorini ci sono stati fatti pagare 72 euro. Non crediamo alle nostre orecchie, chiediamo nuovamente e ci viene confermata la folle cifra. Al che facciamo notare che il conto ci pare molto sproporzionato rispetto a quanto preso. Ci viene risposto che quest’anno il datterino è carissimo per mancanza di pioggia e scarsità di raccolto. Addirittura qualcosa come 50 euro al chilo. Ci siamo guardati in faccia con mia moglie, non nascondo che eravamo tentati di lasciare la merce ed andarcene. Per evitare qualsiasi problema abbiamo però pagato e ci siamo portati dietro quella borsettina piena di gioielli a forma di pomodorini. Che poi, riflettendoci, anche 11 euro per ogni panino non sono certo regalati. Ci chiediamo: l’ha fatto con noi perché siamo turisti? Sono i prezzi applicati a tutti? (ma non esposti!). Una città che vuole vivere di turismo può consentire questa caccia al turista da spennare? E’ chiaro che noi ci porteremo per sempre questo ricordo di una Modica cara quanto e forse più di Montecarlo ma soprattutto quel senso di essere stati presi in giro senza poterci fare nulla.

Scusate lo sfogo.

Una coppia di turisti “spennati”

