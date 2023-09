Monterosso. Riuscita 2^ edizione “Dona un sorriso per amore”

Ieri sera nella splendida location di piazza San Giovanni alla presenza di centinaia di persone che la gremivano si è svolta la II^ edizione della festa del Donatore “ Dona un sorriso per amore “ a cura della sede Avis monterossana con la collaborazione del Comitato dei festeggiamenti del patrono San Giovanni Battista e dell’Amministrazione Comunale. Una manifestazione di solidarietà all’insegna del dono, del sorriso e del talento.

Una serata per dire grazie ai donatori che con il loro sangue salvano giornalmente tante vite. Una serata per sottolineare ancor di più il valore del dono e della solidarietà. Una serata per sensibilizzare la popolazione a far parte di questa grande famiglia. Una serata per valorizzare anche i talenti monterossani. Lo spettacolo è stato presentato in maniera impeccabile dal bravo imitatore e personaggio dello spettacolo monterossano Andrea Barone. Due ore e mezzo di intrattenimento dove si sono alternati tanti bravi artisti( anche monterossani) dall’illusionista , ai ballerini , alla cantante , al fantasista .

Presente anche con il loro repertorio il fantastico coro di Mariele Ventre di Ragusa . Nel corso della serata, in un angolo della piazza prospiciente la scalinata della chiesa di sant’Anna , vari artisti e artigiani locali hanno realizzato delle opere d’arti

aventi ad oggetto il dono che a fine serata sono stati sorteggiati ed il cui ricavato è stato dato in beneficienza.

Sempre nel corso della serata sono stati presentati i nuovi giovani donatori avisini e sono stati premiati con una targa ricordo i vecchi donatori che ormai non donano più per raggiunti limiti di età . Presenti le autorità locali , l’Associazioni AIDO Ragusa, la FASTED di Ragusa e l’ASSOD di Ragusa. Ragusa. Importante la presenza alla festa del donatore del Presidente Avis Ragusa Paolo Roccuzzo, del Presidente Regionale Avis Salvatore Calafiore e del consigliere nazionale Avis Salvatore Mandarà. Nel corso del loro intervento è stato evidenziato che oggi Monterosso Almo si trova ai primi posti per indice di donazioni e ciò è merito di una comunità dedita al prossimo ed al Dono che merita sicuramente questo primato. “ L’invito è sempre quello di venire a donare il Sangue – afferma il presidente dell’Avis monterossana Salvo Iacono – affinché possa continuare la nostra missione ed anche l’anno prossimo si possa ripetere una serata come questa. Tutto ciò mi rende orgoglioso di far parte di questa Avis e di questa comunità “. Nelle foto alcuni momenti della festa .

