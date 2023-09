Sospesa la convenzione odontoiatrica per i disabili, il gruppo DC chiede l’intervento dell’On. Abbate

I consiglieri comunali del gruppo DC di Modica, dopo aver appreso da alcune famiglie di disabili della sospensione del progetto di convenzione del servizio di odontoiatria tra l’Asp di Ragusa e l’Unità Operativa Complessa di Odontoiatria Speciale riabilitativa di Catania, intervengono chiedendo all’onorevole Abbate di sollecitare il commissario straordinario dell’ASP, Fabrizio Russo, affinché questo servizio utilissimo venga quanto prima ripristinato. La notizia che la convenzione tra l’Asp di Ragusa e l’unità operativa complessa di odontoiatria speciale riabilitativa dell’asp di Catania risulta sospesa ci ha visto assolutamente uniti e concordi nel sostenere e supportate le tante famiglie di disabili e quindi chiediamo a gran voce il ripristino di questo importantissimo servizio per evitare ulteriori disagi ai loro figli che già da alcuni anni usufruiscono di questo importantissimo e validissimo progetto di convenzione per le cure odontoiatriche. Un servizio che rappresenta un valore aggiunto per il nostro territorio e che evita a tante famiglie di recarsi fino ad Acireale per le cure odontoiatriche. Confidiamo nella sensibilità dell’Onorevole Abbate che ci ha garantito risposte concrete in tempi immediati.

