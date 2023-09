Modica. Festival internazionale “#ProfessioneOrchestra”

La città di Modica ha ospitato dal 21 al 26 agosto un prestigioso evento musicale. Si è trattato di “#ProfessioneOrchestra, un Festival internazionale di Formazione orchestrale alla sua terza edizione, del quale è stato ideatore, curatore e direttore artistico, il docente del Liceo Musicale “G. Verga” di Modica M° Mirko Caruso

Il Festival ha visto coinvolti più di cento partecipanti provenienti da tutta Europa e dal Giappone, i quali hanno sperimentato il clima del “far musica” con docenti professionisti ed artisti di fama nazionale ed internazionale.

Assai fitto il calendario delle attività, che ha visto gli studenti partecipanti impegnati giornalmente in lezioni individuali, lezioni d’insieme in formazioni cameristiche, prove in sezioni d’orchestra e prove orchestrali, ed il cui intento è stato quello di coinvolgerli in tutti gli aspetti caratterizzanti la formazione e lo studio dello strumento in relazione alla professione orchestrale.

Tutte le attività sono state curate da docenti professionisti provenienti dalle più rinomate orchestre del panorama musicale nazionale ed internazionale, come il quartetto d’Archi della prestigiosissima Orchestra Filarmonica tedesca “Berliner Philharmoniker”, formato dai Maestri Violinisti Romano Tommasini e Luiz Fekipe Cohelo, dal Maestro Violista Wolfgang Tarliz e dal violoncellista David Riniker; a completare la masterclass per gli archi è stato il primo Contrabbassista dell’Orchestra “La Toscanini” di Parma, il M° Antonio Mercurio.

Di altissimo profilo anche i docenti che hanno tenuto le Masterclass dei “Fiati”: il M° Francesco Guggiola, Ottavino dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano; il M° Luca Vignali, 1° Oboe del Teatro dell’Opera di Roma; il M° Aron Chiesa, 1° Clarinetto dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano; il Sassofonista Jean – Yves Fourmeau, artista Internazionale; il M° Luciano De Luca, artista Internazionale; il M° Rocco Luigi Bitondo, Percussionista dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma ha curato la classe di Percussioni.

La formazione orchestrale è stata curata dai Maestri Salvatore Percacciolo, Direttore d’Orchestra di fama Internazionale che ha curato la Formazione Orchestrale per Orchestra Sinfonica, e dal M° Mirko Caruso, docente del Liceo Musicale “G. Verga” di Modica, che ha curato la Formazione Orchestrale per Orchestra di Fiati.

Il percorso di studio della settimana si è concluso con i Concerti a cura delle tre formazioni cameristiche ed orchestrali formate dagli allievi: l’ Orchestra da Camera, l’Orchestra Sinfonica e l’Orchestra di Fiati.

Ad aprire la serie di concerti finali è stato il famosissimo Quartetto d’Archi dei “Berliner Philharmoniker”, che si è esibito il 24 Agosto presso l’atrio comunale di Modica, mentre il 25 agosto si è tenuto un Concerto che ha visto alternarsi gli alunni nella direzione dell’ Orchestra da Camera del Festival presso il Duomo di S. Pietro a Modica.

Il Concerto finale del Festival #ProfessioneOrchestra, svoltosi sabato 26 Agosto presso l’Atrio Comunale modicano, ha offerto la strepitosa esibizione di entrambe le formazioni orchestrali dei partecipanti: Orchestra Sinfonica (Direttore M° Salvatore Percacciolo) ed Orchestra di Fiati (Direttore M° Mirko Caruso) con la partecipazione di Luciano De Luca in veste di Solista all’Euphonium. L’Orchestra Sinfonica, diretta dal M° Salvatore Percacciolo, ha eseguito l’Ouverture Coriolano di Beethoven, l’Arlésienne di Georges Bizet e le Danze Polovesiane di A. Borodin.

L’Orchestra di Fiati, diretta dal M° Mirko Caruso, è stata al centro del Festival con la Prima esecuzione Nazionale del brano “Vientos y Tangos” di Michael Gandolfi, la Prima Esecuzione Nazionale del brano “Shamadan Dance” di Thomas Doss e, in chiusura, con l’esecuzione di una pietra miliare del repertorio per fiati, Armenian Dances di Alfred Reed.

Nella serata finale, ed in particolare nel Bis Conclusivo, vi è stata la partecipazione straordinaria di una illustre ospite d’eccezione, la Soprano Laura Baldassari che ha eseguito “l’Alleluia” di Leonard Cohen, accompagnata dall’Orchestra Sinfonica.

Tali Concerti, per l’alto valore culturale/musicale e per la elevatissima qualità artistica raggiunta, sono stati inseriti nel calendario della stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, Partner dell’iniziativa stessa assieme a marchi internazionali come Yamaha Europe, Buffet Crampon, Denis Wick, Angelini Mallets, BG France e Cappellani Music Megastore.

Salva