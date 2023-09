Argentina. Scaloni annuncia lista 32 convocati qualificazioni mondiali ’26

L’allenatore della nazionale campione del mondo dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha annunciato la lista dei convocati per le partite contro Ecuador e Bolivia per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. I 32 giocatori nominati da Scaloni sono guidati dal capitano Lionel Messi, dell’Inter Miami; Ángel Di María, del Benfica; e Rodrigo de Paul, dell’Atlético Madrid. Tra quelli che rientrano nella lista spiccano il portiere Franco Armani e Ángel Correa, assenti nella precedenza lista di convocati. Sono rimasti fuori dalla lista giocatori di grande qualità come Paulo Dybala della Roma sempre più spesso colpito da infortuni; Gerónimo Rulli dell’ Ájax e Geovani Lo Celso del Tottenham. Anche Joaquín Correa, appena arrivato al Marsiglia, dall’Inter è rimasto fuori. Nella lista dei convocati spiccano i nomi degli under 23: Lucas Beltrán (22 anni), l’attaccante Alan Velasco (21), il centrocampista Bruno Zapelli (21) e il difensore Lucas Esquivel (21). Gli attuali campioni del mondo esordiranno giovedì prossimo, 7 settembre, contro l’Ecuador.

Salva