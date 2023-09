FdI. Iacono coordinatore cittadino di Chiaramonte Gulfi

Il senatore Salvo Sallemi, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, ha nominato Salvina Ferlito vice coordinatore provinciale del partito. A seguito delle dimissioni di Salvina Ferlito da coordinatore cittadino di Chiaramonte Gulfi è stato nominato Gaetano Iacono, il quale annuncia la sua adesione a Fratelli d’Italia

“La passione, la militanza, la conoscenza del territorio di Salvina Ferlito sono punti cardine della sua esperienza politica che sarà al servizio del partito in un contesto più ampio come quello provinciale, specie in ragione delle prossime sfide che ci attendono – spiega il senatore Sallemi -. Sono certo che Salvina saprà interpretare questo ruolo con grande determinazione per fare crescere Fratelli d’Italia portando avanti le battaglie per il territorio che ci contraddistinguono”.

“Altresì sono felice di annunciare l’adesione a Fratelli d’Italia di Gaetano Iacono. Una figura che innesta le sue origini politiche nella nostra storia e che oggi torna nella sua casa naturale. A Chiaramonte Gulfi, con il suo entusiasmo e la sua presenza in consiglio, sono certo che Gaetano – da neo coordinatore cittadino – saprà interpretare i bisogni della popolazione intestandosi battaglie per il buon governo della città”.

“Ho ricoperto con orgoglio il ruolo di coordinatore cittadino a Chiaramonte – spiega Salvina Ferlito – e abbiamo ottenuto grandi risultati e raggiunto parecchi obiettivi ma, ahimè, sono stati commessi anche errori che, se potessi, farei in modo di non ripetere alla luce del mancato rispetto degli accordi elettorali messo in atto dal sindaco Cutello. Adesso si apre un nuovo ciclo e ringrazio per la stima e la fiducia il senatore Salvo Sallemi per un prestigioso ruolo nel partito. Il mio impegno sarà assoluto, come del resto ho dimostrato durante il coordinamento comunale, e resterò sempre a disposizione di tutti i chiaramontani che troveranno sempre in me un punto di riferimento come è stato in passato. Auguro buon lavoro all’amico consigliere Gaetano Iacono e sono ben felice che Salvo Sallemi abbia deciso di nominare lui a succedermi e sono certa che lavoreremo bene insieme per far crescere il partito in città e per costruire, nell’arco dei prossimi quattro anni, un’alternativa valida e di centrodestra all’amministrazione Cutello”.

“L’adesione a Fratelli d’Italia rappresenta – conclude Gaetano Iacono – l’evoluzione di un percorso, partito sempre dal territorio, che vuole trovare forza e vigore con le interlocuzioni politiche regionali e nazionali ai massimi livelli. Ne ha bisogno Chiaramonte, ne ha bisogno la nostra comunità. Ringrazio il senatore Salvo Sallemi per avermi conferito il ruolo di coordinatore cittadino e ringrazio l’onorevole Giorgio Assenza per il suo sostegno e vicinanza. Da subito si lavorerà per costruire la prossima amministrazione comunale e l’alternativa ai fallimenti della giunta Cutello. Auguro buon lavoro a Salvina Ferlito per un ruolo importante e prestigioso all’interno del partito. Adesso è il momento di aggregare e di scrivere una nuova storia”.

