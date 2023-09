Coppa. Il Santa Croce domenica a Modica per fare bene

Domenica al “Barone” di Modica andrà in scena il secondo atto dei sedicesimi di finale di Coppa italia di Eccellenza, fra i rossoblù di mister Betta e i biancazzurri di Galfano. Si riparte dalla vittoria in trasferta (1-4) dei padroni di casa e dal quasi certo passaggio del turno di Vindigni e soci. La squadra di mister Galfano affronterà, comunque, questo test onorando l’impegno con professionalità, nel rispetto della competizione e, soprattutto, degli avversari. I biancazzurri vorranno dimostrare in campo di non meritare il passivo venuto fuori dalla gara d’andata e per questo motivo, cercheranno di impegnare al massimo il più quotato Modica. Mister Angelo Galfano per l’occasione recupererà capitan Ravalli, assente all’andata per squalifica, e qualche acciaccato che sette giorni fa non è stato utilizzato in via precauzionale. Per i biancazzurri sarà l’ultimo test, prima dell’inizio del campionato che inizierà domenica 11 Settembre in casa contro il Real Siracusa Belvedere. Giovedì scorso la Lega Sicula ha, infatti, stilato i calendari del campionato di Eccellenza e per una curiosa analogia, la prima gara di campionato sarà come nello scorso torneo contro i biancorossi aretusei, stavolta però a parti invertite. L’obiettivo del Cigno sarà, quindi, quello di lavorare e farsi trovare pronto per l’esordio nel massimo torneo regionale e iniziare il percorso che porta all’obiettivo della salvezza con il piede giusto.

Di seguito il commento del DG Nunzio Calogero

“Ci stiamo allenando con estrema serenità in ottica campionato. La gara di domenica scorsa è stata solo una tappa di avvicinamento al torneo di Eccellenza ed è normale che in fase di preparazione atletica, manchino scioltezza e lucidità. Ricordiamoci che abbiamo affrontato una delle candidate al salto di categoria nel girone B di Eccellenza e, onestamente, in questa prima uscita si è notato la differenza tecnica fra le due squadre. I ragazzi, comunque, sono tranquilli e domenica vorranno dimostrare tutto il loro valore, nonostante, la qualificazione al turno sia fortemente compromessa. Recuperiamo qualche acciaccato e rientreranno i giocatori che erano assenti per squalifica, ma, ripeto che per noi sarà solo un test per mettere minuti sulle gambe e verificare la nostra condizione fisica. Giovedì, intanto, è stato reso noto il nuovo calendario del campionato di Eccellenza e per una casualità, inizieremo nuovamente (come nella scorsa stagione) contro il Real Siracusa, stavolta in casa. Mi ricordo che la scorsa volta fu una gara sfortunata per noi, quest’anno, invece, speriamo di partire con il piede giusto davanti ai nostri sostenitori. Sui calendari non c’è nulla da commentare, perché per la nostra squadra, ogni gara dovrà essere una finale, con l’obiettivo perentorio di conquistare quanti più punti possibili che ci possano far raggiungere il nostro obiettivo stagionale che è la salvezza”.

La gara si giocherà allo stadio “V. Barone” di Modica e avrà inizio alle ore 15.30. a dirigere la gara sarà il signor Valerio Massimo Cassia della sezione di siracusa che sarà assistito dai signori Pablo Vasquez di Siracusa e Marco Mirabella di Acireale.

Salva