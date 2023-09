Ragusa, lavori ex convento. Nel 2024 possibile inaugurazione

“Il preannunciato riavvio dei lavori dell’ex convento di Santa Maria del Gesù, destinato a diventare uno spazio culturale per arricchire la rete museale della città, è una notizia che allieta l’intera comunità di Ibla che da tempo attendeva che il cantiere, sospeso per molti anni, tornasse operativo”. E’ quanto sottolinea il consigliere comunale di Partecipiamo Ragusa Futura, Giovanni Sortino, che, in quanto residente proprio nella città antica, è consapevole di come questo particolare passo in avanti contribuisca a rendere più interessanti le prospettive monumentali di Ibla che potrà contare su un arricchimento del proprio patrimonio architettonico da rendere fruibile per i turisti e i visitatori. “Dopo anni di attesa, finalmente – continua Sortino – alla luce del sopralluogo congiunto effettuato dal sindaco Cassì, accompagnato dall’assessore Giovanni Gurrieri oltre che dalla consulente Clorinda Arezzo, e dal soprintendente De Marco, apprendiamo che, a breve, dopo una serie di fallimenti aziendali, le attività di cantiere dovrebbero ripartire. L’auspicio, addirittura, è che il completamento di questi interventi possa essere effettuato entro l’anno e sarebbe davvero un bel traguardo riuscire a prevedere l’inaugurazione di questo sito già nel corso del 2024. Naturalmente, continuerà da parte mia il monitoraggio per verificare che tutto proceda nella maniera migliore. Ringraziamo l’Amministrazione comunale e la Sovrintendenza, ciascuno per la propria parte di competenza, per il primo risultato raggiunto”.

Salva