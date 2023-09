Aperto il nuovo centro per migranti nell’area Modica-Pozzallo

“Andate via, andate via, qui non potete stare, andatevene”. La voce di un ufficiale della Guardia di Finanza ci intima di andare via. Non avevamo oltrepassato la transenna che delimita la strada dallo spiazzo, punto ultimo dove si può arrivare, che già eravamo in torto e davamo pure fastidio. Il centro per gli immigrati presso la zona industriale ha avuto il suo battesimo l’ultimo giorno di agosto, alle prime luci dell’alba, quando una parte dei migranti che affollavano il centro presso il porto (circa 400 migranti) è stata trasferita, appunto, all’interno della nuova struttura della zona industriale Modica-Pozzallo. Non, dunque, migranti in attesa di giudizio ma uomini e donne che hanno trovato un luogo meno affollato, protetto da forze dell’ordine e qualche militare dell’Esercito. La presenza dei bambini che giocano all’interno della struttura rende il luogo meno triste. Tutto è sorvegliato da tanti uomini in uniforme. I numeri che circolavano ieri non danno grattacapi a chi, da più di 25 anni, gestisce e lavora il traffico di migranti a Pozzallo: 430 persone. In passato, la macchina organizzativa fra Prefettura, Questura, Comune di Pozzallo, Protezione Civile e Forze dell’Ordine ha fatto sì che tutto procedesse nel migliore dei modi.

Al di là di qualche singolo episodio spiacevole in città, si vedono gruppi di ragazzi di colore che camminano per le vie pozzallesi, la maggior parte alla ricerca di qualche cosa. Segnaliamo un fatto che ieri si è verificato e che ha fatto sorridere anche il sottoscritto. Un’anziana signora doveva svuotare la cantina, piena di tappetti polverosi e di orpelli inutili. Cinque ragazzi africani, che camminavano senza una meta, sono stati avvicinati dall’anziana signora, la quale ha chiesto un aiuto per svuotare la cantina. I migranti hanno chiesto in cambio di portare via solo i tappeti (credo, per i loro momenti di preghiera). Detto, fatto. La signora ha risparmiato sulla ditta di trasloco, i ragazzi maghrebini sono andati via con diversi tappeti sottobraccio. Succede anche questo a Pozzallo.

