Avimecc Volley Modica, al via anche il settore giovanile

Con la prima squadra che lavora alacremente da qualche settimana per preparare la quinta stagione in serie A3 e con il settore giovanile che ha ripreso da qualche giorno a lavorare per preparare i campionati under di appartenenza e quello di categoria, l’Avimecc Volley Modica con l’arrivo del mese di settembre si prepara per accogliere anche i più piccoli che vogliono cimentarsi nel mondo della pallavolo con il “sogno nel cassetto” di diventare e magari emulare le gesta del campione preferito.

Da metà settembre, infatti, prenderanno il via anche i corsi di volley riservati ai più piccoli.

“Dopo aver ripreso a fine agosto con la squadra che ci rappresenterà in serie A3 e iniziato a lavorare anche con la formazione under 19 che andrà a fare anche il campionato di serie – spiega il presidente Ezio Aprile – ci prepariamo a riprendere tutta l’attività giovanile. Tutti noi ci stiamo concentrando sul resto dei gruppi giovanili perchè, contemporaneamente con l’inizio dell’anno scolastico, partiranno tutti i corsi di volley maschile riservati ai bambini dai sei anni in su. Gli iscritti ai nostri corsi – continua – verranno affidati a nostri tecnici qualificati, che li avvieranno in questo meraviglioso mondo del volley. Ci dispiace tantissimo non avere con noi anche quest’anno Arianna Birolini, che per motivi familiari non potrà continuare a collaborarci, la ringraziamo per il prezioso lavoro svolto e cercheremo di sostituirla nel migliore dei modi per dare continuità al progetto iniziato con lei la scorsa stagione. Da quest’anno, inoltre, i nostri tecnici saranno affiancati da alcuni atleti della prima squadra per cercare di coinvolgerli il più possibile in questo sport. La nostra attenzione sul settore giovanile quindi -conclude Ezio Aprile -sarà sempre massima soprattutto per quanto riguarda i gruppi dei più piccoli perchè sappiamo che potrebbero diventare come lo è stato in passato per Stefano Chillemi e Piero Turlà i nostri campioni del futuro”.

Le iscrizioni ai corsi di volley per i bambini dai sei anni in su già aperte. Per info e iscrizioni si può contattare il professor Enzo Buscema al numero 3383733201 oppure scrivere all’indirizzo mail volleymodica@gmail.com

Salva