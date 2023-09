Santa Croce Camerina. Analisi acque, nessuna sostanza superiore ai limiti

Nelle analisi delle acque di balneazione a Casuzze e Caucana non sono state rilevate sostanze superiori alle concentrazioni limite di legge. Lo evidenzia un’apposita campionatura delle acque, richiesta dall’Amministrazione comunale, effettuata da una ditta specializzata secondo tutte le vigenti leggi e regolamenti. “Vogliamo rassicurare i cittadini e i visitatori riguardo alla qualità delle acque di balneazione nelle nostre coste – dice il sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino – In seguito a recenti preoccupazioni espresse dalla comunità, abbiamo intrapreso una serie di azioni per garantire che le nostre acque siano sicure. E possiamo confermare che i risultati delle analisi hanno accertato che le acque di balneazione rispettano pienamente i requisiti di sicurezza e qualità stabiliti dalle normative nazionali ed europee. Continueremo a monitorare costantemente la qualità delle acque di balneazione attraverso programmi di campionamento regolari, collaborando con le autorità competenti per garantire il rispetto continuo delle normative ambientali”.

Salva