Pozzallo. Scultura cittadina vandalizzata da due giovani

Un po’ per noia, un po’ perché si è giovani e qualche bravata potrà essere giustificata, fatto sta che due giovani, nella notte fra martedì e mercoledì, hanno pensato bene non solo di arrampicarsi sul mappamondo che molti turisti hanno fotografato nel popoloso quartiere di Raganzino nel corso di questa estate, ma anche di imbrattarlo con disegni di indubbio gusto. Succede in una città, quella di Pozzallo, dove vi sono tantissime telecamere ma non si sa perché nessuno viene punito per atti vandalici o distruzione del bene pubblico.

I due giovani sono stati pizzicati da un passante in auto il quale ha fotografato i due burloni nell’intento di scarabocchiare il mappamondo, una delle ultime opere inaugurate prima dell’inizio dell’estate dall’amministrazione Ammatuna. La scultura, inaugurata lo scorso 30 aprile, è stata e continua ad essere oggetto più volte di “arrampicatori” i quali potrebbero farsi del male, essendo la struttura in acciaio.

Salva