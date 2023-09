Ripresa dei lavori al Convento del Gesù a Ibla, Dipasquale (PD): “Speriamo sia la volta buona”

“Apprendo dalla Soprintendenza Beni Culturali della Provincia di Ragusa che presto riprenderanno i lavori al Convento di Santa Maria del Gesù a Ragusa Ibla. Sono lieto per questa notizia positiva, soprattutto considerando che l’opera fu finanziata grazie al mio impegno per 7 milioni di euro all’interno di un piano economico complessivo di 20 milioni di euro per i beni culturali della provincia di Ragusa, di cui 5 milioni per il museo archeologico di Kamarina, quasi 6 per Cava d’Ispica e poco più di 2 milioni per Parco Forza. Quello per il Convento del Gesù a Ibla è stato uno dei finanziamenti più cospicui ricevuti dalla città di Ragusa negli ultimi anni. Il fallimento della ditta incaricata dei lavori ha, purtroppo, imposto uno stop inevitabile. Speriamo che questa sia la volta buona per completare i lavori e consegnare alla città l’ex Convento che sarà la nuova sede del museo archeologico”. Lo dichiara l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico.

