La Porta. “Nessun polo scolastico a Marina di Ragusa”

Nessun polo scolastico a Marina di Ragusa.Ma solo un intervento ‘tampone’ per ampliare, nella sede della delegazione di via Brin, la capienza del plesso Quasimodo. Sarà un altro anno scolastico caratterizzato da parecchie problematiche.

‘”Dopo 5 anni -commenta il consigliere comunale del movimento.civico Territorio, Angelo La Porta-il sindaco Cassi si accorge che la popolazione scolastica, a Marina di Ragusa, è in aumento con l’arrivo di nuovi residenti. Sembra strano che il capo dell’amministrazione non conosce il proprio territorio e comunica la chiusura di alcuni servizi importanti della delegazione con l’ampliamento della sede scolastica con alcune classi in via Brin”. Una tempistica che non.convince il consigliere La Porta.

“Mancano poco meno di 13 giorni all’inizio del nuovo anno scolastico e siamo all’anno zero -aggiunge il consigliere comunale – molte famiglie saranno costrette, come in passato, a portare i loro bimbi, in esubero, ,alle scuole dell’infanzia di Santa Croce o Donnalucata con i lavori all’interno della delegazione in grave ritardo? Una vergogna senza fine con disagi per le famiglie e per i tanti residenti”.

I servizi Demografici (anagrafe, stato civile, elettorale, carte d’identità) e Servizi Tributari di Marina di Ragusa, saranno trasferiti al civico 13/b della stessa via Benedetto Brin, a pochi passi da Piazza Duca degli Abruzzi. In attesa, tra l’altro, dei necessari lavori.

” Al danno si aggiunge la beffa con i cittadini costretti, in questa fase emergenziale, in attesa dei lavori, a recarsi negli uffici comunali di Ragusa. Da 8 anni -aggiunge La Porta-durante l’amministrazione Piccitto continuo a denunciare una situazione inverosimile con una scuola, la Quasimodo, assolutamente insufficiente. Nonostante i tanti proclami e gli spot elettorali il problema della scuola, a Marina, con l’annessa palestra non è stato mai affrontato. Il sindaco Cassi, semmai, deve chiedere scusa alle famiglie e ai residenti per l’ennesima opera incompiuta derivante dall’improvvisazione e la non programmazione di un.servizio fondamentale. Semplicemente vergogna!!”.

Salva