Pozzallo. Il degrado cresce. Urgono interventi

Sembrano peggiorare, e di molto, le condizioni di degrado della città di Pozzallo, cpresa in ostaggio da rifiuti di ogni sorta e discariche abusive. A segnalare a un nuovo fatto che farà certamente discutere è Antonio Cicciarella, per tutti Ignazio. Al centro di tutto, la carcassa di un gatto che è stato investito al centro della carreggiata dalle auto in transito.

Un’immagine certamente poco decorosa nonché una fonte di potenziali malattie. Ad Ignazio Cicciarella è stato segnalato il gatto morto e subito si è recato sul posto, trovando purtroppo l’animale esanime.

La segnalazione era partita da due turisti di Milano che avevano chiamato l’animalista, lamentando scarsissima attenzione verso gli amici a quattro zampe.

“È indecoroso – ci dice Cicciarella al telefono – che non ci sia alcun interesse né da parte del sindaco né da parte dei vigili urbani di Pozzallo. Oramai, quando vedono la carcassa di un animale morto, chiamano il sottoscritto. Non sono io la persona preposta a fare ciò. Quando dico a tutti che devono chiamare i vigili urbani, tutti mi ridono in faccia perché sanno che non arriveranno mai”.

Cicciarella rincara la dose. “Avevo proposto al sindaco Ammatuna un incontro per far sì che si possano prendere provvedimenti per salvaguardare l’incolumità degli animali e la salute di tutti, visto che gli animali morti e lasciati per strada sono veicoli di potenziali malattie. Ancora sto aspettando di essere convocato, e la richiesta risale a parecchi mesi fa. Una situazione surreale e intollerabile, la speranza adesso è che chi di competenza provveda presto a porre rimedio. Anche perché il sindaco di ogni città è responsabile di quanto accade nel mondo degli animali a quattro zampe. Ammatuna da quell’orecchio sembra non volere sentire”.

L’appello è stato lanciato, vediamo se c’è chi lo raccoglie.

Salva