Rissa a Pozzallo. Giovane accoltellato

Episodio gravissimo accaduto nel primo pomeriggio di mercoledì, nella zona periferica della stazione di Pozzallo. Alcuni ragazzi tunisini hanno avuto un feroce alterco con altri coetanei pozzallesi. Non si conoscono i motivi della rissa scatenata, forse, per futili motivi. Fatto sta che il bilancio parla di un ragazzo tunisino accoltellato e un altro ferito lieve. Sono state le grida durante la colluttazione a richiamare l’attenzione dei residenti che abitano le palazzine adiacenti. Successivamente, alcuni cittadini hanno chiamato il personale del 118 per soccorrere il tunisino ferito, trasferito in un secondo momento presso l’ambulatorio di via Rapisardi. Ne avrà per qualche giorno, ma non è assolutamente in pericolo di vita, stando a quanto si è appreso.

Altro fatto increscioso che ha movimentato la giornata di mercoledì è stato un post scritto su Facebook da una commessa di un’attività commerciale di Pozzallo, post che ha avuto più di 170 condivisioni e che quasi tutti a Pozzallo hanno letto. Raccontiamo molto brevemente. Stando a quanto scritto, tre immigrati sarebbero entrati in un negozio facendo dei pesanti apprezzamenti alla ragazza, la quale, intuendo le cattive intenzioni dei tre migranti, ha letteralmente imbracciato il bastone di una scopa intimando di lasciare subito il posto. Niente di grave, sia chiaro, ma la ragazza ha trascorso il classico brutto quarto d’ora.

