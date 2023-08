Modica, Giovannino Abbattista festeggia il secolo di vita

Gioiosa riunione di famiglia con figli, nipoti e pronipoti, per festeggiare il traguardo dei cento anni di nonno Giovannino (Giovanni Abbattista). Nella bella cornice della Tenuta Sparaceto anche la visita della Sindaca di Modica che ha donato la targa ricordo in nome dell’amministrazione e della città che rappresenta. Abbattista è nato il 30 agosto del 1923 ed è tuttora autosufficiente. Ha gioiosamente trascorso un giorno in serenità e non ha mancato di raccontare aneddoti della sua vita.

