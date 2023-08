Bando sport e periferie 2023. Occasione imperdibile per Scicli

Sensibilizzare e sollecitare l’amministrazione comunale di Scicli, sull’opportunità di partecipare al bando “Sport e periferie 2023”. E’ ciò che conta di ottenere l’ex assessore Guglielmo Scimonello. L’avviso pubblico prende in considerazione come attività fattibili, la realizzazione e la rigenerazione degli impianti sportivi destinati all’attività agonistica e localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane nonché la diffusione, nelle stesse aree, delle attrezzature sportive necessarie per l’allestimento di strutture e impianti. Ed ancora, il completamento e/o adeguamento degli impianti sportivi esistenti, destinati all’attività agonistica nazionale e internazionale. La richiesta di contributo non potrà essere superiore a 700.000 euro per ciascun intervento e dovrà essere integrata per la quota di cofinanziamento in funzione della popolazione residente (dal 10% al 20%).

“Il bando ‘Sport e periferie 2023’ – dichiara Guglielmo Scimonello – rappresenta un’opportunità imperdibile per il Comune di Scicli. L’iniziativa mira a valorizzare l’importanza dello sport come strumento fondamentale per migliorare la qualità della vita ed è, quindi, opportuno per i Comuni potersi predisporre con impianti sportivi più adeguati, sicuri, intelligenti tecnologicamente e accessibili per tutte le forme di disabilità. Per ricevere il contributo del Bando Sport e Periferie 2023, – termina l’ex assessore allo Sport – gli enti locali possono presentare le domande di partecipazione, dalle 12 del prossimo 1 settembre alla stessa ora del 10 ottobre successivo, collegandosi sulla piattaforma messa a disposizione dal governo.”

