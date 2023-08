Il saggio di Simone Pieranni: “Red Mirror. Il nostro futuro si scrive in Cina”

Quello di Simone Pieranni è un saggio molto interessante sullo sviluppo e l’utilizzo della tecnologia in Cina, scritto in modo comprensibile, poiché non si perde in dati e tecnicismi, e di conseguenza non ci si annoia mai.

L’autore usa uno stile scorrevole e tratta di temi che, per loro natura, sono in continuo divenire.

Lo sviluppo tecnologico in Cina negli ultimi 30 anni è stato impressionante, talmente potente da lasciare indietro l’Occidente.

La descrizione della realtà cinese, illustrata da un esperto dimostra di conoscerla e di esservi immerso con l’intenzione di comprenderla, mette in evidenza l’incredibile salto economico, culturale e sociale di questa realtà sociale.

L’autore, giornalista ed esperto in materia di Cina, ha scritto un’intrigante saggio su quanto sta avvenendo oggi in quel paese, in termini di tecnologia e non solo. Lo scenario riguarda anche tutti noi: non possiamo rimanere indietro rispetto alle novità che arrivano dall’Oriente, ma neppure possiamo ignorare le “zone d’ombra” che le accompagnano. Che si tratti di limitazioni ai diritti e alla libertà, o di controllo tramite app o, ancora, della pandemia che Pieranni affronta, il nostro futuro è legato a doppio filo con il Celeste Impero, che mantiene caratteristiche culturali proprie.

Sono tanti gli interrogativi morali ed etici che vengono affrontati, con esempi concreti e pressanti, per esempio:

1) quanto siamo disposti a cedere della nostra privacy in nome della sicurezza?

2) vogliamo che i nostri dati siano gestiti dallo Stato o dai privati?

Pieranni introduce l’argomento parlando dell’app WeChat. Si va dagli utilizzi omnicomprensivi di questa app, che serve, praticamente, per qualsiasi cosa, dal pagare al prenotare, dal cercare qualcosa all’essere rintracciati, dal muoversi attraverso mappe aggiornatissime al connettersi alla propria banca, passando poi agli aspetti meno evidenti, cioè il grande sforzo e impegno tecnologico che si cela dietro a questi risultati.

L’aspetto inquietante che viene in superficie va oltre il lato della tecnologia e dell’innovazione. Non è tanto la possibilità del riconoscimento facciale, dell’uso massiccio dei big-data e dell’AI che ne estrae informazioni preziose, quanto il fatto che la gente considera questa possibilità come necessaria, come un effettivo progresso auspicabile. L’ordine contro il caos di un mondo ormai troppo complesso da gestire.

Effettivamente il futuro sembra puntare sul modello cinese una strada che potrebbe essere quasi obbligata, condivisa com’è da milioni di persone.

Ottimo testo, quindi, per fare delle riflessioni, sulla base di informazioni di prima mano, sulle prospettive future e su modelli che verranno, probabilmente, presi in esame anche nei nostri contesti.

Delia Covato

