Ragusa. Riprenderà la riqualificazione dell’ex convento di Santa Maria del Gesù

Presenti per il Comune di Ragusa il sindaco Peppe Cassì, l’assessore ai Centri Storici Giovanni Gurrieri e l’esperta del sindaco per le Politiche Culturali Clorinda Arezzo e i in rappresentanza della Sovrintendenza ai Beni Culturali il sovrintendente Antonino De Marco e il suo predecessore Giorgio Battaglia, è stato effettuato un sopralluogo presso l’ex convento di Santa Maria del Gesù a Ibla.

“Nei giorni scorsi – afferma il sindaco Peppe Cassì – su invito del sovrintendente Antonino De Marco e guidati dal suo predecessore, l’architetto Giorgio Battaglia, abbiamo effettuato un sopralluogo all’ex convento di Santa Maria del Gesù, a Ibla, dove sono ripresi i lavori di riqualificazione e trasformazione del sito in uno spazio culturale, che andrà ad arricchire la rete museale della città.

Abbiamo assicurato che l’amministrazione comunale fornirà alla Sovrintendenza e alle maestranze da lei coinvolte tutto il supporto logistico necessario affinché questo intervento, a lungo atteso, possa finalmente procedere senza indugi.

Le potenzialità sono enormi e la bellezza di questo luogo ne fa di per sé uno straordinario attrattore.”

“La ripartenza dei lavori – prosegue il sovrintendente Antonino De Marco – con una nuova ditta che ha rilevato il ramo dell’azienda precedentemente incaricata, è una notizia che so per certo la comunità ragusana, e non solo, attendeva con grande interesse.

Insieme ai titolari abbiamo già svolto una serie di sopralluoghi affinché la conclusione dell’intervento edilizio, prevista per la fine dell’anno, possa essere rispettata.”

