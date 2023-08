Pozzallo. Scontro bus-auto. Una decina i feriti. Elisoccorso

Scontro tra un pulmino che trasportava turiste maltesi ed un’autovettura a Pozzallo, in Via Peppino Impastato. L’impatto è stato violento ed è stato tra un Mercedes Vito e una Volkswagen T Rock. Ci sono otto feriti, qualcuno è grave tant’è che si è reso necessario fare intervenire l’elisoccorso. Una donna, infatti, è stata trasferita al Trauma Center di Catania, due al “Maggiore” di Modica. Sul posto le ambulanze del 118, i vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale. A bordo del pulmino erano otto persone, sette maltesi e un autista italiano (rimasto illeso), mentre sull’autovettura viaggiano in tre. Uno dei due mezzi avrebbe invaso la corsia opposta.

