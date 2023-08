Ragusa, riunione del Comitato per Controllo della Iblea Acque

Si è svolta stamani al Municipio di Ragusa, la riunione del Comitato per il Controllo Analogo della società Iblea Acque SpA, composto, come da statuto, da cinque dei Comuni soci, alla presenza anche degli altri Comuni che hanno accettato l’invito a partecipare.

Quattro i punti su cui si è convenuti all’esito dell’incontro: il Comitato per il Controllo Analogo ha dato mandato al Comune di Ragusa di svolgere tutte le verifiche giuridiche e burocratiche utili a chiarire le questioni recentemente emerse sugli organi di stampa riguardo all’attività della Iblea Acque; è stata condivisa la necessità di un maggiore coinvolgimento dei sindaci dei comuni soci e di una più intensa interlocuzione in merito all’attività svolta dalla società; è stata confermata unanime fiducia all’amministratore unico, ing. Franco Poidomani, nonché apprezzamento per l’operato finora svolto; confermata la bontà delle scelte originali, adottate all’unanimità dai Comuni soci, al fine di una razionalizzazione della gestione del sistema idrico integrato, e nel rispetto scrupoloso delle disposizioni di legge vigenti”.

