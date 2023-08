Brics o bric-à-brac?…l’opinione di Rita Faletti

Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica si sono dati appuntamento il 22 agosto scorso al summit di Johannesburg con l’obiettivo di preparare le condizioni per contrastare il predominio del dollaro e sostituirlo con…quale valuta? Per il momento i cinque si accontentano di incontrarsi e consolidare le loro relazioni in vista di una sempre più stretta collaborazione in funzione antioccidentale. A dirlo è stato Putin che in video conferenza ha precisato che il processo di de-dollarizzazione è irreversibile ma non immediata la realizzazione e non ha mancato di accusare i paesi egoisti, senza nominarli ma sappiamo a quali si riferisse, colpevoli di voler mantenere l’egemonia sul mondo. Nel giorno dell’inaugurazione del summit, il leader cinese non era presente. Assente giustificato: la seconda economia mondiale segna il passo e il pil del 4,5 per cento previsto a marzo è stato per ora ridimensionato al 2,8. Conseguenza della grave crisi immobiliare innescata due anni fa dal fallimento del colosso Evergrande. Immobili invenduti, si è calcolato 90 milioni, notevoli perdite per gli operatori del settore costretti ad attingere agli ultimi yuan o a chiudere, erosione dei risparmi privati, aumento della disoccupazione giovanile, +23%. La Banca centrale della Repubblica popolare ha ridotto i tassi di interesse per incoraggiare la richiesta di prestiti e potrebbe anche decidere di svalutare la moneta. Il contagio si diffonde rapidamente e lo Stato è stato costretto a intervenire per ristrutturare il debito e immettere denaro fresco. Xi Jinping deve aver ricordato, con un brivido, un’altra crisi finanziaria di dimensioni planetarie: 2007, Stati Uniti, crollo del mercato immobiliare, bancarotta di Lehman Brothers, fallimenti a catena. La de-dollarizzazione può attendere. Ma se Xi piange, Putin non ride. Chi sta decisamente meglio è Narendra Modi, che il 23 agosto, dal forum dei Brics, ha salutato con orgoglio il successo della sonda indiana Chandrayaan-3, atterrata sulla superficie del polo sud della Luna: “Nessun altro paese è arrivato”. Un’impresa difficile, tentata di recente dalla Russia con esito negativo. Un ulteriore punto a favore dell’India è la crescita demografica, aspetto inseparabile dalla crescita economica. Per la prima volta, il Paese ha superato la Cina per numero di abitanti e diventa il più popoloso al mondo. A Johannesburg però, ciò che conta maggiormente è un piano di lavoro condiviso dai cinque partner, a tutt’oggi di là da venire. In cima all’agenda, la proposta di Xi di allargamento ad altri membri è malvisto da Modi che sa bene che la presenza di nuovi membri rafforzerebbe la Cina, dei paesi fondatori il più potente, a proprio scapito. Ma il pomo della discordia sta nella postura che il Brics dovrebbe assumere nei confronti dell’Occidente. Da una parte, Russia e Cina vogliono che diventi un rivale del G7 e una sorta di G20 senza i paesi occidentali, Sudafrica e Brasile non sono d’accordo, tanto meno l’India, rivale della Cina nell’Indo-Pacifico. Modi sta addirittura intensificando le relazioni economiche con l’Occidente e il coordinamento militare con Usa, Giappone e Australia (Quad) con lo scopo di arginare l’espansionismo cinese in quella regione. C’è poi un ulteriore motivo di ruggine tra Cina e India: il confine conteso nella guerra sino-indiana del 1962. Tornando al tema allargamento, dei paesi invitati a far parte del Brics, Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita e Emirati, il più entusiasta è l’Iran di Raisi, per evidente idiosincrasia nei confronti degli Usa, tiepidi Arabia Saudita e Emirati “Prenderemo la decisione appropriata”, dubbioso al Sisi “Apprezzo l’invito”, incerta l’Argentina. Fernandez non si ricandiderà e il leader della destra ultraliberista, probabile vincitore alle prossime elezioni, è stato perentorio: “Non ci alleeremo coi comunisti”. E c’è il grande deluso: l’Argentina voleva assolutamente entrare ma non è stata ammessa. Al momento il Brics naviga in alto mare, in attesa di intravedere un improbabile approdo.

