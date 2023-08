Usa. Biden dichiara stato emergenza per l’arrivo uragano Idalia

(gr) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato lo stato di emergenza nello stato meridionale della Florida, che si prepara questo all’arrivo della tempesta tropicale denominata Idalia, che dovrebbe diventare un uragano di categoria 3. Le autorità statali hanno emesso ordini di evacuazione obbligatori per le contee di Pasco, Manatee, Hernando, Taylor, Pinellas e Hillsborough, comprese alcune zone dell’area di Tampa. Con la dichiarazione di emergenza di Biden, l’agenzia incaricata di mitigare gli effetti dei disastri ha l’autorizzazione a identificare, mobilitare e fornire le attrezzature e le risorse necessarie per ridurre gli impatti dell’emergenza. Nel frattempo, il governatore della Florida Ron De Santis ha dichiarato che verranno emessi ulteriori ordini di evacuazione nelle contee della costa del Golfo e in tutte le isole barriera che si trovano nelle aree basse al largo della costa. Secondo il governatore, “sarà un uragano potente e influenzerà lo stato della Florida in moltissimi modi”. I meteorologi del National Hurricane Center prevedono una rapida intensificazione di Idalia, che martedì diventerà un uragano di categoria 3 (su un massimo di 5). Nel frattempo, l’aeroporto internazionale di Tampa ha annunciato in un comunicato che sospenderà tutte le operazioni martedì e riprenderà le operazioni giovedì. La chiusura avverrà prima dell’arrivo di Idalia nello Stato e l’aeroporto rimarrà chiuso fino a quando non sarà possibile valutare i danni nel corso della settimana. A loro volta, le scuole in più di 20 contee sospenderanno le lezioni oggi e domani, con lezioni fino a mezzogiorno di oggiì, ha riferito il Dipartimento dell’Istruzione della Florida. I porti di Tampa Bay, Seaport Manatee e il porto di San Pietroburgo hanno iniziato a proteggere le infrastrutture portuali e a ripulire i corsi d’acqua. Intorno alle 20:00 (ora locale), il centro dell’uragano Idalia confinava con la punta occidentale di Cuba, Capo San Antonio, secondo un servizio televisivo locale, trasmesso poco dopo le 21:00 (ora locale).

Tutto questo, mentre l’uragano Franklin di categoria 4 di 5 della scala Saffir-Simpson, sta flagellando con venti a 210 km/h le vicinanze delle sole Bermuda. Franklin si sta muovendo in direzione nord-nordovest a una velocità di circa 13 km/h e si prevede virerà gradualmente verso nord e nord-nordest, con un leggero aumento della velocità nei prossimi giorni.

