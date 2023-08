L’ora legale – Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

Cosa dice questo articolo?

“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”.

La norma denota la maestria dei Costituenti nel riuscire a conciliare principi tra loro apparentemente contrastanti.

Nella prima parte dell’articolo si denotano i principi dell’unità ed indivisibilità della Repubblica; allo stesso tempo, si sancisce la promozione delle autonomie locali (regioni, città metropolitane, province e comuni) e del rispettivo decentramento amministrativo. Tali principi, a prima vista opposti, si conciliano perfettamente tra di loro, cercando di constatare “l’idea fascista” dello Stato accentrato, spostandosi verso un decentramento amministrativo, caposaldo dello Stato democratico, più vicino ai bisogni del cittadino.

Il riferimento all’unità allude soprattutto ad una conformità di valori e principi condivisi, mentre per quanto concerne l’indivisibilità, ci si riferisce al fatto che l’Italia non può essere oggetto di divisioni o secessioni.

Con particolare riferimento al “riconoscimento” delle autonomie locali, il legislatore costituzionale tendeva a considerarle preesistenti alla Costituzione ed alla Repubblica, facendo in modo che lo Stato non dovesse soltanto limitarsi a riconoscerle, ma anche ad adoperarsi affinché le stesse potessero operare e realizzare l’interesse del Paese, tramite propria autonomia di regolamentazione, purché in conformità a quanto dettato dal legislatore nazionale.

Ulteriore aspetto da esaminare è quello del decentramento amministrativo. Per decentramento amministrativo si intende la dislocazione verticale di poteri e funzioni tra i diversi uffici della Pubblica Amministrazione. Questo per far sì che le realtà istituzionali siano più vicine ai singoli cittadini, in modo da poter assicurare una risposta più pronta ed efficiente agli utenti.

