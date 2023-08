Bolivia. Frana causa la morte di 5 minatori cercatori d’oro

Almeno cinque minatori che estraevano oro da un fiume nella città di Mapiri, nel dipartimento boliviano di La Paz, sono stati sepolti lunedì a causa di una frana, hanno riferito i soccorritori coinvolti nelle operazioni di salvataggio. Secondo Ubaldo Torrez, presidente del Consiglio di quartiere, ieri le brigate di soccorso e salvataggio avevano già recuperato la maggior parte dei corpi delle vittime. Ci sono cinque morti, un sopravvissuto e alcuni feriti in condizioni gravi”, ha riferito Torres. Notizia confermata ore dopo anche dal leader Rudy Salcedo, dal Centro sanitario di Mapiri. Il ministro del Governo, Eduardo del Castillo, ha dichiarato in una conferenza stampa che le operazioni di salvataggio continuano, nella speranza di trovare altri corpi che potrebbero essere rimasti sepolti dalla frana. I minatori erano membri della cooperativa privata, 19 de Marzo, e nelle dichiarazioni alla stampa le autorità hanno sottolineato che aveva una licenza per sfruttare l’oro in quell’area.

