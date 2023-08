Indonesia. Terremoto magnitudo 7.1 nel Mar di Bali

(gr) Un terremoto di magnitudo 7.1 scala Richter è stato segnalato ieri nel Mar di Bali, in Indonesia, secondo l’United States Geological Survey . Il movimento tellurico originato a una profondità di 515,8 chilometri si trovava a circa 182 chilometri dall’isola di Gili Air. Da parte sua, l’Agenzia meteorologica indonesiana ha rilasciato un comunicato in cui assicura che questo evento non genererà uno tsunami. L’Indonesia si trova in una delle regioni sismicamente più attive del mondo e ha subito molti dei terremoti più devastanti (accompagnati da tsunami) della storia. Lo scorso aprile il Paese asiatico aveva lanciato l’allerta tsunami a causa del terremoto di magnitudo 7.3 registrato nell’isola di Sumatra. Quest’ultimo terremoto a nord delle isole Bali e Lombok, in Indonesia, si è verificato a causa di normali faglie all’interno della porzione più profonda (oltre 500 km di profondità) della zona di subduzione dell’arco di Giava. Il terremoto si è verificato nel punto in cui la placca australiana subduce verso nord sotto la placca della Sonda. Nel luogo del terremoto, la placca australiana si sposta approssimativamente verso nord rispetto alla placca della Sonda ad una velocità di 73 mm/anno. I terremoti con profondità focali superiori a 300 km sono chiamati terremoti “deep-focus” e causano meno danni sulla superficie rispetto ai terremoti a fuoco superficiale di magnitudo simile. Tuttavia, i grandi terremoti profondi possono essere avvertiti a grandi distanze dai loro epicentri. Nell’ultimo secolo si sono verificati sei terremoti di magnitudo 6.5 o superiore entro 250 km dal terremoto di ieri.

Salva