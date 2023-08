Visita istituzionale del Direttore della S.N.S. Ispica-Pozzallo

Sicurezza in mare, formazione e progetti rivolti alle scuole.

Di questo si è parlato nell’incontro avuto stamane.

Implementazione dell’ attività di formazione per bagnini di salvataggio e attività di prevenzione per garantire lo svolgimento delle attività ludico-ricreative nelle scuole.

Visita istituzionale alla Capitaneria di Porto di Pozzallo per il Direttore della SNS Ispica-Pozzallo M° Fabio Biagio FIDONE insieme alla segretaria della Sez.Ispica-Pozzallo Istr. Teresa Tussellino .

Ad accoglierli sono stati il capo del compartimento marittimo, Capitano di Fregata (CP) Stefania MILIONE ed il Comandante in seconda, (CP) Francesco COLOMBO.

Insieme hanno affrontato tematiche di ampio respiro ed attualità, soprattutto la questione legata alla formazione dei bagnini di salvataggio e le nuove disposizioni che potrebbero entrare già da Dicembre 2023.

A seguire si è rinnovata la disponibilità per l’attività di formazione al personale militare già erogata dalla SNS Sez.Ispica-Pozzallo da oltre 15 anni. Altro punto molto importante la disponibilità ricevuta dal Comando per promuovere progetti rivolti alla prevenzione e formazione nelle scuole primarie e secondarie di secondo grado in merito alla salvaguardia della vita umana in mare.

