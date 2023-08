Assessore Nicastro: “Lavoriamo per la Vittoria del futuro”

“Abbiamo cercato e stiamo cercando, pur con tutte le difficoltà che ci siamo trovati ad affrontare, e non vogliamo fare vittimismo ma è il quadro reale del disastro reale con cui ci siamo confrontati, di pensare alla Vittoria del prossimo decennio, intercettando tutti i fondi che servono per far sì che, sotto la guida del sindaco Francesco Aiello, la nostra realtà urbana possa diventare sempre più moderna e al passo con i tempi”. E’ l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, a mettere in evidenza una serie di interventi che, effettuati negli scorsi mesi, danno chiaro l’indirizzo di qual è il percorso che si intende portare avanti. “Il nostro – continua Nicastro – è un lavoro di squadra con l’intento di centrare gli obiettivi che, in vari ambiti innovativi, la Giunta si è prefissata. A tal riguardo, non dobbiamo dimenticare i fondi per il fotovoltaico e i progetti di efficientamento che sono stati ottenuti e attuati per molte delle scuole cittadine. I fondi per il fotovoltaico, inoltre, sono serviti e serviranno per il ripristino del manto stradale di alcune arterie cittadine (lo abbiamo già fatto per il primo tratto della Vittoria-Scoglitti) senza dimenticare l’installazione dei nuovi pali di illuminazione a led oltre che degli impianti semaforici. Tra gli interventi per cui ci siamo adoperati per pensare alla Vittoria del domani ci sono quelli che riguardano la riapertura del teatro comunale, anche qui con la previsione di impianti di efficientamento energetico, che restituiscono alla città la casa della cultura pronta a vivere nella maniera migliore le scommesse dei prossimi anni. E’ giusto citare, a quest’ultimo riguardo, l’on. Nello Dipasquale assieme al quale abbiamo combattuto una vera e propria battaglia burocratica finalizzata all’ottenimento dei fondi necessari. Il suo impegno, anche quando ero segretario cittadino del Pd, è servito a sciogliere tutta una serie di riserve che ci hanno permesso di arrivare all’obiettivo”. “Infine – ancora Nicastro – non dobbiamo, neppure in questa circostanza, dimenticare il progetto del lungomare rispetto a cui la Giunta Aiello si è adoperata per il completamento del primo stralcio, come testimoniato dall’inaugurazione dei giorni scorsi, ricordando che se non avesse trovato i fondi che ancora mancavano, oltre 1,9 milioni di euro per il secondo stralcio, difficilmente si sarebbe arrivati alla fruibilità di cui noi, tutto oggi, possiamo e potremo godere. Per carità, nessuno vuole appuntarsi una medaglietta al petto, per quest’opera, come ha detto il sindaco, ma è opportuno evidenziare le tappe dell’iter procedurale e che il progetto sarebbe rimasto monco senza le risorse aggiuntive ottenute dall’attuale esecutivo”.

