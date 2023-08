Trump, raccoglie 7,1 mln $ dopo pubblicazione foto segnaletica

(gr) Il team della campagna di Donald Trump ha dichiarato ieri di aver raccolto fondi per 7,1 milioni di dollari dopo la pubblicazione della foto segnaletica dell’ex presidente repubblicano in relazione alla sua incriminazione in Georgia. Viso chiuso, sopracciglia aggrottate, sguardo di sfida dopo che il tycoon era stato sottoposto a questo servizio fotografico in una prigione di Atlanta, il primo per un ex presidente nella storia degli Stati Uniti. Il favorito delle primarie repubblicane per la nomina alle elezioni presidenziali del 2024 era sfuggito durante le sue tre precedenti incriminazioni penali, ma il miliardario, accusato di aver tentato di manipolare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020 in questo stato del sud, questa volta non poteva evitare questo scatto. In una dichiarazione, il portavoce della campagna di Donald Trump, Steven Cheung, ha confermato che nelle ultime tre settimane sono stati raccolti quasi 20 milioni di dollari, in concomitanza con l’accusa a Washington e la foto segnaletica scattata ad Atlanta .

Salva