Nuova azione interforze di prevenzione nei luoghi movida iblea

Il Questore della provincia di Ragusa Vincenzo Trombadore con la condivisione dei Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, a conclusione delle tematiche di settore approfondite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura ha disposto, con specifiche ordinanze, l’attuazione di misure di vigilanza e controllo del territorio finalizzate a garantire ai cittadini una rafforzata presenza sul territorio per una maggiore percezione della sicurezza urbana.

In tale contesto nel week-end del 27 agosto sono stati predisposti mirati servizi nelle località di Marina di Ragusa, Scoglitti, Marina di Acate, Marina di Modica, Sampieri, Cava d’Aliga, Maganuco, Santa Maria del Focallo, Pozzallo, Donnalucata, Playa Grande, Casuzze, Punta Secca, svolti in modalità interforze con pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri della Guardia di Finanza, con il contributo delle Polizie Locali al fine di assicurare una movida sicura.

Sono stati controllati 17 esercizi pubblici e sono state effettuate numerose verifiche sulle emissioni sonore e la mescita di bevande alcoliche nella fascia costiera centro della movida.

In particolare, in occasione dei controlli amministrativi effettuati a Pozzallo è stato accertato che in un locale del centro cittadino era in corso un intrattenimento musicale per il quale il titolare non aveva effettuato la prevista SCIA al Comune e, pertanto, nei confronti del trasgressore è stato elevato verbale di illecito amministrativo. Gli ulteriori accertamenti effettuati dal personale del Commissariato di P.S. di Modica, in relazione ai controlli interforze effettuati nelle scorse settimane, hanno determinato la contestazione di illecito amministrativo nei confronti dell’organizzatore di una serata danzante in un locale di Donnalucata in assenza della licenza di P.S. ex art. 68 TULPS. Nei confronti del trasgressore il Questore della Provincia di Ragusa ha, altresì, emesso un’ordinanza di cessazione dell’attività di trattenimenti danzanti abusivamente esercitata, in assenza del previsto titolo di Polizia.

Lungo tutto il litorale ibleo sono inoltre state controllate 246 persone e 63 veicoli, anche con il contributo tecnico/specialistico della Sezione Polizia Stradale, per le verifiche finalizzate a prevenire e contrastare situazioni che possano costituire intralcio alla pubblica viabilità.

Per quanto riguarda i controlli ai ciclomotori, sono state elevate dieci contravvenzioni al Codice della Strada ed eseguiti tre fermi amministrativi dei veicoli.

Nel contesto dell’attività interforze di controllo del territorio nel contrasto all’immigrazione clandestina, è stato disposto il trasferimento di due stranieri irregolari presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta, dove gli extracomunitari sono stati trasportati con scorta della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza al fine di dare seguito al loro rimpatrio verso i paesi di origine.

Salva