Avimecc Volley Modica inizia la seconda settimana di allenamenti

Inizia dopo una domenica di riposo la seconda settimana di lavoro per l’Avimecc Volley Modica che si prepara ad affrontare la quinta stagione di serie A3 di pallavolo.

Il gruppo biancoazzurro sotto lo sguardo attento di coach Enzo Di Stefano e del suo staff continua a lavorare per riprendere la forma e lo fa con molta dedizione e concentrato sul lavoro che il tecnico dei “Galletti” alterna tra “PalaMoak”, Struttura Geodetica di via Fabrizio e sulla sabbia.

Da questa settimana, i ritmi di lavoro inizieranno ad alzarsi per mettere “benzina” alle gambe in vista dei primi test match della stagione.

“Sono soddisfatto dei ragazzi che in questi primi giorni di lavoro hanno sempre risposto alle nostre sollecitazioni – spiega coach Enzo Di Stefano – . Alla preparazione estiva standard, quest’anno abbiamo inserito anche delle sedute di pilates, a cui io credo tanto. I ragazzi sono tutti abbastanza motivati e continuano a lavorare con un entusiasmo sempre crescente e questo mi lascia ben sperare per l’inizio della stagione. Credo tantissimo sul gruppo che deve coincidere con squadra e -continua – i riconfermati della passata stagione in questo senso sono stati bravi ad accogliere i nuovi arrivati e li stanno aiutando a inserirsi in quelle che sono le dinamiche quotidiane della squadra e questa prima settimana di lavoro, dunque è stata sfruttata per conoscerci meglio. Il nostro preparatore atletico – continua – sta lavorando per mettere “benzina” ai nostri motori e, infatti, in questo primo periodo di allenamento stiamo puntando sulla forza e sull’aerobica,. Da questa settimana inizieremo a forzare un po’ e allo stesso tempo inizieremo a “studiare” il nostro sistema di gioco fino ad arrivare ai primi test match, dove metteremo in campo quello che abbiamo preparato in palestra. I nostri tifosi – conclude il tecnico dell’Avimecc Volley Modica – saranno per noi fondamentali, soprattutto quest’anno che il campionato di serie A3 ha alzato ulteriolmente il livello. Abbiamo evidenziato che quest’anno saremo l’unica squadra siciliana in serie A3, per cui la voce dei nostri sostenitori e la loro presenza al “PalaRizza” ci sarà di grande aiuto”.

