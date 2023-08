Santa Croce Camerina, Meno plastica sulle spiagge. Consegnato il Big Flavofish

È stato consegnato ufficialmente nel corso dell’ultimo fine settimana dal Rotary Club di Comiso, il Big Flavofish, pesce “Mangia plastica”, presente già dallo scorso 12 agosto sulla spiaggia di Punta Secca. Alla cerimonia sono stati presenti il sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino, il vicesindaco Francesco Dimartino e il presidente del Consiglio comunale, Luca Agnello. Il Big Flavofish è una struttura in ferro battuto che svolge una duplice funzione, ossia quella di contenitore di rifiuti plastici, ma anche di strumento di sensibilizzazione. “Non possiamo ignorare l’impatto devastante che la plastica sta avendo sull’ecosistema marino e sulla nostra stessa salute – dice il primo cittadino – Le nostre spiagge sono il cuore e l’anima di questa comunità, e dobbiamo fare tutto il possibile per preservarle e proteggerle. Questo è soltanto un piccolo ma allo stesso tempo importante segnale di attenzione per cittadini, villeggianti e turisti che anche quest’anno si sono riversati in massa lungo le coste del territorio santacrocese. Ringrazio il Rotary Club di Comiso per aver inserito anche il nostro Comune in questa bella e importante iniziativa”.

