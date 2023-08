Modica, il vescovo visita la Collegiata di S.Maria di. Betlem

Il Vescovo di Noto, Mons. Salvatore Rumeo, ha visitato l’Area Espositiva della Collegiata di S. Maria di Betlem accolto dal Parroco Antonio Maria Forgione e dal Presidente dell’Associazione La via delle Collegiate, Valerio Petralia.

Una visita in cui si è illustrato il lavoro svolto in questi anni da parte dell’associazione e della Parrocchia Collegiata S. Maria di Betlem – Modica per la valorizzazione del patrimonio culturale religioso della città di Modica e della Diocesi di Noto con il recupero dei beni architettonici, il percorso comune intrapreso con le parrocchie attraverso La via delle Collegiate e le numerose iniziative realizzate nel corso del tempo che hanno coinvolto e coinvolgono i fedeli, i turisti in visita in città e i giovani degli istituti scolastici in percorsi narrativi di catechesi che mettono al centro non solo la storia e l’arte ma anche la fede.

Salva