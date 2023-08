Basket. Anche Mazza e Gatti tra “I Have a Team” e Passalacqua Ragusa

Dopo un lungo peregrinare tra diverse squadre italiane della massima serie, Federica Mazza ritorna nella sua Ragusa, sposando il progetto della Passalacqua di basket I Have a Team, squadra attesa ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B. Insieme a Federica, un altro gradito ritorno, rappresentato da Laura Gatti, che per due anni aveva già fatto parte della grande famiglia I Have a Team e Virtus Eirene. Le due giocatrici, classe 2001, saranno anche aggregate alla prima squadra per gli allenamenti che prenderanno il via mercoledì 23 agosto alle ore 19 al PalaPadua di Ragusa, insieme a Elena Mallo, Elisabetta Salice, Claudia Chessari, Federica Terrone e Melaine Olodo. “Puntiamo su un gruppo giovane ma che ha già una buona esperienza alle spalle – commenta il presidente di I Have a Team, Gianstefano Passalacqua – il nostro è un progetto a medio e lungo termine che ovviamente non riguarda solo il campionato di Serie B, dove comunque puntiamo a fare bene, ma che punta a una crescita complessiva di tutto il movimento del territorio”. Confermatissimo nel ruolo di head coach è Yvan Baglieri, che come lo scorso anno sarà anche il terzo allenatore della prima squadra.

