Giarratana. Talponi vincono torneo di calcio a 5 “San Bartolo”

Sono stati numerosi, sino alle prime ore dell’alba, i partecipanti alla decima edizione del torneo di calcio a cinque in notturna dedicato a San Bartolomeo, patrono principale di Giarratana. Quindici le squadre partecipanti suddivise in tre gironi da cinque che si sono date battaglia sino alle 5 del mattino nell’impianto sportivo intitolato a Piero Garaffa gremito di pubblico per buona parte della manifestazione. Alla fine, ad affermarsi, nella finale contro la Sgreg team, è stata la formazione de I Talponi. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori per un evento che, ancora una volta, si conferma particolarmente gettonato e che è riuscito a coinvolgere decine di appassionati dalle sei del pomeriggio sino alle prime ore del mattino successivo. Il programma dei festeggiamenti prosegue domani alle 18 alla zona artigianale con “La notturna”, primo master in fuoristrada a cura del Club La Contea 4×4 Modica con il patrocinio del Comune di Giarratana e con il contributo del comitato festeggiamenti. Domenica, alle 21, prenderà il via la Notte bianca, aspettando la fiera di San Bartolomeo, con spettacolo musicale a cura del Comune di Giarratana. In piazza Martiri d’Ungheria il concerto Archi in movimento mentre alle 23, nella terza villetta, ci sarà la “Serata maleducata” con il dj set organizzato dal Planet Cafè. Ospiti della serata i dj Ivan Cappello e Luca Ragusa, vox Federico Bonomo.

