Proseguono con successo le Passeggiate Barocche negli Iblei

Domani a Scicli, alle 19.30 nella Chiesa di San Michele e il 22 agosto, ore 19.30, a Modica, nella Chiesa e convento dei Frati Cappuccini, gli altri due appuntamenti con le Passeggiate Barocche 2023. Fondazione Confeserfidi, in partnership con Confeserfidi, sostiene l’evento culturale, a cura del professore e storico, Giuseppe Barone, e del professore e critico d’arte, Paolo Nifosi, puntano sulla valorizzazione del territorio e la sua promozione, insieme ai comuni di Scicli e Modica, Fondazione Garibaldi, DM Barone e IMES Sicilia.

Tantissimi il 7 Agosto, a Scicli, a godere della storia raccontata della Chiesa di Sant’ Ignazio (la Chiesa Madre). Turisti, visitatori, residenti, ammaliati dalle parole usate e dosate nel racconto e nella spiegazione, tra particolari sconosciuti ed entrando nei meandri di un monumento intriso di storia e di fascino, situato in piazza Italia, in stile barocco, tra stucchi orati e affrescati, Matrice dal 1874, richiamano la presenza dei Gesuiti in città, asse delle visite di quest’anno a Scicli. Una tra le chiese della città più antiche, ancora aperta al culto, i cui disegni progettuali sono conservati alla Biblioteca Nazionale di Parigi.

Sei giorni dopo, domenica 13 di agosto, le Passeggiate Barocche 2023, hanno fatto tappa a Modica, riaccendendo una luce che un colpevole oblio aveva spento, su Villa Cascino. Le parole degli illustri ‘cicerone’, hanno narrato la funzione sociale di un luogo storico, giardino pubblico al quartiere Dente, nato come parco riservato ai degenti della clinica del professore, Rosario Cascino. Un luogo, edificato nei primi del ‘900, mirabilmente spiegato dai professori, Barone e Nifosì, che ospitava attività medico-chirurgica fino agli anni ‘40, dove spicca la loggia in stile liberty a ridosso dell’ingresso principale e da cui si gode una vista panoramica della città

Domani, 18 agosto, si torna a Scicli, alle 19.30 nella Chiesa di San Michele; prima di chiudere -il 22 agosto, ore 19.30, di nuovo a Modica, nella Chiesa e convento dei Frati Cappuccini- le Passeggiate Barocche 2023, uno dei momenti culturalmente più elevati nel territorio in questa estate, che sancisce una tradizione quasi trentennale alla scoperta di monumenti e testimonianze del SudEst, diffondendone la cultura, la storia, la vita. La partecipazione alle Passeggiate Barocche, è gratuita e senza prenotazione.

