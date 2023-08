Nicolas Torre guiderà la segreteria giovanile Mpsi di Vittoria

Nicolas Torre è stato nominato alla guida della segreteria giovanile del Mpsi di Vittoria. Classe 2004, rappresentante per il secondo anno dell’istituto “Enrico Fermi”, Torre è anche uno sportivo, praticando equitazione a livello agonistico, in particolare salto ad ostacoli. Organizzatore d’eventi, impegnato nel consolidare le relazioni del settore giovanile, Torre ha sposato il progetto del Mpsi, con la guida della segreteria cittadina e del consigliere comunale Biagio Pelligra oltre che del presidente provinciale dello stesso movimento Andrea La Rosa, nell’ottica di una nuova logica di ricostruzione del movimento e di una fase nuova dello stesso progetto civico che sta puntando a rilanciare organizzazione e programmazione, struttura interna e presenza sui territori, condivisione e aggregazione. A breve si passerà alla costituente assemblea programmatica in cui verrà presentato il nuovo organigramma e indicate le nuove linee tracciate dal consigliere comunale e segretario cittadino Mpsi Pelligra che, in totale sintonia con la nuova governance cittadina, punterà ai prossimi confronti tematici in città, ripartendo da giovani, quartieri e imprese. Priorità dello stesso sarà la designazione locale di ruoli nei vari settori a risorse umane nuove che hanno già sposato il progetto e che intendono condividerne la nuova fase di rilancio nel contesto di una piattaforma politica che guarda avanti e oltre. Il tutto con vista sui prossimi impegni elettorali e sulle emergenze della città e di una comunità che necessita di partecipazione alla vita politica con soggetti ricchi di entusiasmo e innamorati di una città che vuole e deve guardare al futuro con fiducia.

