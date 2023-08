Comiso, scontro tra auto. Un ragazzo è grave

Un incidente stradale sulla provinciale 20 Comiso- Santa Croce Camerina. Nello schianto sono rimaste coinvolte tre auto, un giovane è rimasto gravemente ferito e per lui è stato necessario il trasporto al Cannizzaro di Catania con elisoccorso. Era a bordo di una Fiat Punto rossa finita violentemente contro una recinzione in seguito all’impatto.

Feriti anche altri due automobilisti ma in condizioni meno gravi; anche loro sono stati trasportati in ospedale. Sul posto oltre al 118 sono arrivati i carabinieri per effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dell’impatto.

