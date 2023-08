Scoglitti(Vittoria). Presidio istituzionale sulla sanità

Sabato 19 agosto davanti ai locali della guardia medica di Scoglitti, si svolgerà un sit-in organizzato dall’Amministrazione comunale, dalle ore 19,00 fino alle ore 12,00 dell’indomani, 20 agosto.

Si tratta di un presidio istituzionale che consentirà a tutti i cittadini di esprimere la loro opinione sulla sanità.

Una sorta di microfono aperto di cui l’ASP non potrà fare a meno di prendere atto e assumere le iniziative atte a ripristinare il PTE nella località balneare, che il giorno di ferragosto, nonostante migliaia di presenze, era chiuso.

Tutte le Associazioni, i cittadini e coloro i quali hanno a cuore la sorte di Scoglitti, sono invitati a partecipare.

“È un momento di incontro e riflessione tra quanti vogliono il bene della nostra ridente frazione balneare, per cui auspico che ci sia una partecipazione massiccia, non allo scopo di fare numero, ma per rivendicare un diritto, che è quello della salute, a cui nessuno può rinunciare”.

Questo ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello.

