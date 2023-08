Il centrocampista Virgillito nuovo under del Ragusa calcio

Il catanese Antonio Virgillito, centrocampista dalle notevoli caratteristiche tecniche, sebbene classe 2004 e quindi inserito nel gruppo degli under, sarà un altro dei tasselli che sono a disposizione di mister Giovanni Ignoffo per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società azzurra. Proveniente dall’Acireale, dove ha avuto modo di lavorare sotto lo stesso mister Ignoffo, che, quindi, lo conosce molto bene, Virgillito aveva iniziato la preparazione atletica della scorsa stagione con il Catania. E con il Catania è cresciuto calcisticamente mentre in carriera, per due stagioni, è stato un punto fermo dell’Under 17 e della Primavera del Giana Erminio, formazione lombarda di Lega Pro, con cui ha vinto il campionato della categoria Primavera. “Sono molto contento – afferma Virgillito – che il mister mi abbia chiamato al Ragusa e sono subito accorso anche perché il progetto della società azzurra mi è subito sembrato molto interessante. Il campionato di Serie D si annuncia molto duro e niente affatto scontato. Ecco perché ci aspettiamo che i tifosi ci stiano sempre più vicino perché, così come ha già detto anche qualche mio compagno di squadra, il pubblico dovrà diventare il dodicesimo uomo in campo per fare in modo che lo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio diventi inespugnabile. Dal canto nostro, ci stiamo mettendo tutto l’impegno del caso per essere pronti già in occasione delle prime partite ufficiali. Sono convinto che, durante questa stagione, faremo bene”.

