Modica. “Nerino” non potrà essere rimesso in libertà ma solamente adottato

E’ arrivata la comunicazione dall’Autorità Veterinaria Provinciale sul cane Nerino e il suo futuro. Le notizie sul suo stato di salute sono confortanti. I servizi veterinari dall’Azienda Sanitaria 7 di Ragusa, informano, che Nerino non potrà essere rimesso in libertà come ‘cane di quartiere’, adducendo una serie di motivazioni.

Testualmente, tra l’altro, è scritto che “la richiesta di riconoscimento di Nerino come cane di quartiere non è stata formulata da cittadini e/o associazioni animaliste aventi i requisiti” richiesti dalla legge e che “residenti del luogo dove Nerino è solito stazionare (traversa di via Sant’Andrea nel centro storico di Modica) riferiscono di comportamenti dell’animale che possono arrecare disturbo alla circolazione stradale mettendo a repentaglio l’incolumità delle persone e dell’animale stesso ed hanno confermato il manifestarsi di atteggiamenti aggressivi diretti, di solito, a ragazzini e talvolta anche a persone adulte che frequentano lo stesso luogo dove è solito stazionare l’animale”.

Altresì, i servizi veterinari dell’ASP7 comunicano che Nerino può essere adottato e, dunque, uscire così dal canile dove è stato protetto e curato, ritrovando la sua libertà. E’ stata ricevuta disponibilità in tal senso, per trovare la migliore soluzione possibile per lo stato di salute e per il buon vivere di Nerino a Modica, con tante persone che hanno mostrato grande affetto nei suoi confronti

