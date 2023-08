Ferragosto. Servizi Interforze di controllo del territorio ibleo

Il Questore della provincia di Ragusa con la condivisione dei Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, a conclusione delle tematiche di settore approfondite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura ha disposto con specifiche ordinanze l’attuazione di misure di vigilanza e controllo del territorio finalizzate a garantire ai cittadini una rafforzata

presenza sul territorio per una maggiore percezione di sicurezza urbana. In tale contesto la vigilia e il giorno di ferragosto sono stati predisposti mirati servizi a Marina di Ragusa, Marina di Acate, Scoglitti, Vittoria, Santa Maria del Focallo, Pozzallo, Donnalucata, Sampieri, Marina di Modica, Santa Croce Camerina, Caucana, Punta Secca, svolti in modalità interforze con pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri della Guardia di Finanza, con il contributo delle Polizie Locali. Nelle giornate clou dell’estate, ogni energia delle Forze di Polizia è stata indirizzata a garantire la massima “cornice di sicurezza”, prevenendo, con approccio proattivo, qualsiasi elemento suscettibile di attenuare il livello di sicurezza, nella maggiore accezione del termine, per tutti i cittadini.

In tutte le località sono stati effettuati mirati controlli alle persone ed ai veicoli anche in prossimità degli arenili dove la gente si è recata in massa per trascorrere la notte. Sono stati controllati 19 gli esercizi pubblici della fascia costiera centro della movida . La Divisione Polizia Amministrativa della Questura procederà a segnalare all’Autorità Giudiziaria i titolari di 3 esercizi pubblici dove si stavano tenendo delle serate danzanti, in assenza di qualsiasi autorizzazione, inoltre sarà sospesa per 5 giorni l’attività di un locale pubblico, per violazioni alle prescrizioni disposte nella licenza. Sono inoltre state controllate 289 persone e 109 veicoli, anche con il contributo tecnico/specialistico della Sezione Polizia Stradale, per le verifiche finalizzate a prevenire e contrastare situazioni che possano costituire intralcio alla pubblica viabilità e che disturbano la quiete pubblica ed il riposo delle persone con l’emissione di rumori molesti. Sono state rilevate diverse infrazioni al codice della Strada per guida in stato di ebbrezza. Sono state ritirate 3 patenti e decurtati 42 punti dalle patenti, inoltre 2 veicoli sono stati posti a fermo amministrativo.

