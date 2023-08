Giappone. Allerta massima per l’arrivo del tifone Lan

(gr) Dopo aver affrontato le recenti devastazioni del tifone Khanun che ha causato 2 morti, 60 feriti e ingenti danni materiali nel sud est del Paese, le autorità giapponesi si stanno preparando all’arrivo del tifone Lan, il settimo della stagione nel Pacifico, che sta avanzando in direzione delle isole Izu, ha riferito questa domenica l’Agenzia meteorologica di quel paese (JMA). Prevedono che Lan approderà domani sull’isola di Honshu, l’isola principale del paese. “La bassa velocità del tifone significa che il suo impatto durerà a lungo”, ha detto il capo meteorologo Shuichi Tachihara, aggiungendo che alcune aree potrebbero “ricevere più pioggia in un solo giorno rispetto alla media del mese di Agosto”. Le forti piogge potrebbero causare frane ed esondazioni dei fiumi, motivo per cui le autorità sollecitano la popolazione ad aumentare le proprie riserve alimentari e a individuare le aree ad alto rischio. Questa situazione potrebbe causare interruzioni dei trasporti dato il periodo festivo in cui gli spostamenti della popolazione sono intensi. La JMA ha avvertito che le isole Izu sono state messe in stato di massima in allerta per il rischio di forti mareggiate e frane che interesseranno vaste aree della costa pacifica del Giappone. Intanto l’ente prevede che nella regione di Tokai per domani ci saranno precipitazioni superiori ai 500 millimetri, mentre a Kanto, dove si trova la capitale Tokyo, si raggiungeranno i 300 millimetri.

