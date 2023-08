Messico. Si ribalta autobus in autostrada: 6 morti e 15 feriti

(gr) Ennesimo tragico incidente stradale in Messico. Un autobus della compagnia “Omnibus del Messico”, si è ribaltato sull’autostrada che collega Città del Messico a Colima, provocando sei morti e quindici feriti. Tra i deceduti, ha perso la vita anche un minorenne. Tra le cause dell’incidente viene segnalata l’eccessiva velocità e la conseguente perdita di controllo del mezzo da parte del conducente. L’autobus ridotto a un rottame, è rotolato su se stesso per parecchi metri finendo la sua corsa in mezzo ai campi sottostanti. Il rapporto indica che l’autobus si è ribaltato al chilometro 87 di Jilotepec, nello stato di Hidalgo.

Salva